Volkswagen представил обновленный Multivan

Немецкая компания Volkswagen выпустила обновленную версию минивэна Multivan. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» 22 февраля.

Внешне рестайлинговую версию автомобиля можно отличить по новой большой хромированной решетке радиатора, модернизированным фарам и задним фонарям, а также видоизмененным бамперам.

В салоне появился новый руль и дверные карты, а также полностью цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, модель теперь доступна с медиасистемой MIB3 с сенсорными дисплеями 8,0 или 9,2 дюйма, интерфейсом Apple CarPlay и голосовым управлениям.

Фото: Volkswagen

Обновленный Volkswagen Multivan получил электрический усилитель, что позволило установить современные системы активной безопасности, которые связаны с рулевым управлением.

Уже в базовой версии автомобиль оборудован центральным замком, электростеклоподъемниками, внешними зеркалами с электроприводом и обогревом, а также светодиодной подсветкой салона. Кроме того, модель получила систему Cross Wind Assist, которая компенсирует влияние бокового ветра, функцию удержания в полосе, автоматический «парковщик» и ассистент маневрирования с прицепом. В компании не исключают, что в будущем автомобиль предложат с активным круиз-контролем.

Линейка двигателей включает в себя двухлитровые дизельные моторы мощностью от 90 до 199 л. с. Минивэны в топовых комплектациях будут доступны с роботизированной коробкой передач DSG и системой полного привода 4Motion.

Фото: Volkswagen

Европейские продажи обновленного Volkswagen Multivan начнутся осенью. В России модель появится весной 2020 года.

14 февраля сообщалось, что компания Volkswagen выводит на российский рынок новую версию кроссовера Tiguan в исполнении Connect. Автомобиль доступен для заказа во всех официальных дилерских центрах марки.