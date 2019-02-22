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В Женеве дебютирует кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer

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Фото: Mitsubishi
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Компания Mitsubishi опубликовала 21 февраля на своем официальном пресс-сайте новый тизер, который дает представление о том, как будет выглядеть концептуальный электрический кроссовер Engelberg Tourer. Мировая премьера автомобиля состоится в марте этого года на Женевском автосалоне.

Прототип получил свое название в честь популярного горнолыжного курорта Энгельберг в Швейцарии. Концепт-кар призван дать представление о стилистических элементах, а также практичных решениях, которые появятся на будущих серийных кроссоверах Mitsubishi.

Судя по распространенному автопроизводителем изображению, передняя часть автомобиля выполнена в концепции Dynamic Shield, отличительной особенностью которой являются выступающие защитные элементы переднего бампера. Кроме того, у концепта можно отметить узкие светодиодные фары с синими светящимися линиями, багажник на крыше для перевозки различного инвентаря, а также большой задний спойлер на крышке багажника.

Более подробная информация о Mitsubishi Engelberg Tourer появится ближе к премьере.

12 февраля сообщалось, что на Женевском автосалоне компания Mitsubishi представит обновленный кроссовер ASX. Автомобиль получил новые передний бампер, решетку радиатора, капот, светодиодные фары и задние фонари.

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