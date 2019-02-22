GAC привезет в Россию четыре новых модели

Китайская автомобилестроительная компания GAC Motor пересмотрела планы по выводу своих моделей на российский рынок. Как сообщила 21 февраля «Российская газета», первыми, как и ожидалось, сертификацию пройдут кроссоверы GS8 и GS5, а также минивэн GM8. А вот выход «паркетника» GS4 отложен.

В пресс-службе компании GAC Motor изданию рассказали, что обновленная версия кроссовера GS4 появится на российском рынке после рестайлинга, во второй половине 2020 года. При этом никаких подробностей о том, как изменится автомобиль, пока нет.

В Китае кроссовер GAC GS4 представлен с турбированными бензиновыми двигателями объемом 1,3 и 1,5 л. мощностью 137 и 152 л.с. соответственно. Коробки передач — пятиступенчатая механическая и 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями. Стоимость модели на местном рынке начинается с отметки 79,8 тыс юаней (778 тыс. рублей).

18 февраля стало известно, что весной этого года компания Cherу начнет продажи на российском рынке флагманского кроссовера Tiggo 7. Модель уже прошла сертификацию, а ее поставки будут осуществляться из Китая.