Audi выпустил кроссовер SQ5 с новым дизельным двигателем

Компания Audi выпустила новую дизельную версию модели SQ5 TDI, которая станет альтернативой бензиновой модификации кроссовера.

Как сообщает 21 февраля Motor1, автомобиль получил 3,0-литровый двигатель, работающий по принципу Mild Hybrid («мягкий гибрид»): дизельный мотор укомплектован электрическим компрессором, который приводится в действие от 48-вольтовой бортовой сети. Нагнетатель при этом нивелирует эффект турбоямы, возникающий при малых оборотах силового агрегата.

Кроссовер с новым дизельным двигателем может разогнаться до 100 км/час за 5,1 секунды — на 0,3 секунды быстрее версии Audi SQ5 с бензиновым двигателем TSI. Максимальная скорость при этом ограничена электроникой на отметке 250 км/час.

В базовую комплектацию автомобиля входят адаптивные амортизаторы и 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. За дополнительную плату доступна пневматическая подвеска и 21-дюймовые колеса.

Продажи Audi SQ5 TDI в Германии начнутся летом 2019 года. Стоимость автомобиля составит €67 750 (около 5 млн рублей).

14 февраля сообщалось, что в марте этого года на автосалоне в Женеве компания Audi представит электрический концептуальный кроссовер Q4 e-tron. Производство серийной версии автомобиля стартует в 2021 году.