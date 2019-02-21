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Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе на 2,3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В январе 2019 года в России средняя цена полиса ОСАГО для всех транспортных средств снизилась по сравнению с январем прошлого года на 2,3% и составила 5688 рублей. При этом средняя выплата за указанный период увеличилась на 5,2%, до 65 460 рублей. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

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Число проданных полисов ОСАГО в январе 2019 года увеличилось на 6% и составило 2,4 млн штук. Общая сумма премий выросла на 3,6% — до 13,8 млрд рублей.

По данным РСА, количество заявленных убытков в январе этого года выросло на 17,6% и составило 211 тыс. штук, урегулированных — на 8%, до 168,8 тыс. штук.

«Мы полагаем, что рост средней выплаты связан с применением актуализированных справочников средних стоимостей запчастей. Что касается увеличения количества заявленных и урегулированных убытков, то РСА следит за этим трендом. Не исключено, что он вызван усилением работы недобросовестных посредников в регионах», — отметил глава РСА Игорь Юргенс.

Снижение стоимости полисов «автогражданки», по мнению Игоря Юргенса, связано с ростом конкуренции между страховщиками. Она стала усиливаться после того, как с 9 января 2019 года начали действовать расширения тарифного плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз.

12 февраля стало известно, что в январе 2019 года в России было продано 1,288 млн электронных полисов ОСАГО, что на 44% больше, чем годом ранее. На первом месте находится Москва, где реализация таких полисов увеличилась на 67%.

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