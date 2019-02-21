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«УАЗ Хантер» из внедорожника превратился в грузовик

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Фото: uaz.ru
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В базе «Росстандарта» 20 февраля появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российский внедорожник «УАЗ Хантер», согласно которому модель теперь отнесена к категории малотоннажных грузовиков повышенной проходимости с максимальной массой не более 3,5 т.

Изменение в сертификационных документах позволит Ульяновскому автомобильному заводу избежать требований «легковой» сертификации, в частности, не ставить на модель подушку безопасности водителя.

При этом исходя из данных ОТТС в 2019 году «Хантер» уже в базовой комплектации получит спутниковый модуль ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочную систему тормозов (ABS).

Технически автомобиль останется прежним. Полноприводный внедорожник будет предлагаться с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач (корейской Dymos или китайской BAIC).

Как отразятся изменения на стоимости модели, пока неизвестно. На сегодняшний день цена «УАЗ Хантер» в исполнении «Классик» составляет 687 тыс. рублей.

7 февраля сообщалось, что Ульяновский автозавод начал продажи в России обновленного «УАЗ пикап» с расширенным оснащением в начальной и средней комплектациях.

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