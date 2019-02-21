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Кроссовер Chery Tiggo 7 получил расширенную гарантию

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Фото: Chery
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Китайская компания Chery объявляет о расширении гарантии на модель Tiggo 7. Об этом говорится в официальном сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 21 февраля. К гарантии пять лет или 150 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше, добавили идентичные сроки на кузов и лакокрасочное покрытие.

По данным компании, при производстве кроссоверов Chery Tiggo 7 будут использоваться детали из оцинкованной стали. Кроме того, в местах, подверженных повышенному износу, появятся детали из пластика и композитных материалов.

Судя по фотографии, оцинкованными станут капот автомобиля, двери, передние и задние крылья, а также крышка багажника. Из пластиковых деталей состоят передний и задний бамперы, облицовки бортов, крыша и зеркала.

Продажи на российском рынке кроссовера Tiggo 7 стартуют весной этого года. Модель уже прошла сертификацию, а ее поставки будут осуществляться из Китая.

11 января сообщалось, что компания Chery в декабре 2018 года получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в одном из крупнейших городов Китая — Чунцине.

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