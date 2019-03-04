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Новый Suzuki Jimny появится в России во второй половине этого года

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Фото: Suzuki
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Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny появится в салонах официальных российских дилеров во второй половине 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 4 марта.

Автомобиль унаследовал от машины предыдущей генерации конструкцию с лонжеронной рамой лестничного типа, неразрезные мосты, жестко подключаемый полный привод и раздаточную коробку с понижающей передачей. Углы въезда и съезда составляют 37 и 49 градусов соответственно.

Вместимость багажника нового Suzuki Jimny при полностью сложенных задних сиденьях составляет 377 л. Это на 53 л больше, чем у предшествующей модели. Дорожный просвет увеличен с 190 до 210 мм. Машина будет доступна в восьми цветах, среди которых два разработаны специально для данной модели.

На российском рынке автомобиль предложат с совершенно новым 1,5-литровым атмосферным двигателем, который заменил прежний мотор объемом 1,3 л. Силовой агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с четырехдиапазонным «автоматом».

Вся подробная информация о новом Suzuki Jimny будет опубликована ближе к началу продаж.

20 февраля сообщалось, что компания Suzuki начинает продажи на российском рынке обновленного кроссовера Suzuki Vitara. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 1 059 000 рублей.

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