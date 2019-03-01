Эксперты назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Аналитики «Авто.ру» провели опрос среди своих пользователей и назвали марки автомобилей, водители которых ведут себя на дороге агрессивнее остальных. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

Так, согласно рейтингу, самыми агрессивными автомобилистами считаются собственники BMW — за них проголосовали 33,7% опрошенных пользователей. На втором месте оказались владельцы машин марки Lada — их опасными посчитали 27,7% респондентов. Третье место заняли водители Mercedes-Benz с результатом 4,3%.

Самыми спокойными оказались владельцы Jeep, Cadillac, Opel и Mini — они набрали только по одному голосу. При этом еще 4,1% респондентов назвали самыми агрессивными водителей такси и городского транспорта.

19 декабря сообщалось, что аналитики компании Carprice составили рейтинг ликвидности самых популярных автомобилей с пробегом. Самый высокий индекс ликвидности оказался у модели Hyundai Solaris 1,6 с «автоматом», которая набрала 115,54 балла.