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Флагманский седан Kia К900 появился у дилеров

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Фото: KIA
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В России стартовали продажи нового флагманского седана Kia К900. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем 1 марта в редакцию «Известий».

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Автомобиль будет предлагаться с двумя бензиновыми моторами: 3,3-литровым двигателем 249 л.с., а также 413-сильным агрегатом объемом 5,0 л. Коробка передач предусмотрена одна — восьмиступенчатая автоматическая. Кроме того, седан получил систему полного привода с динамическим распределением крутящего момента.

В России Kia K900 можно будет приобрести в трех уровнях комплектации — Luxe, Prestige и Premium.

В базовую версию Luxe входят светодиодные фары, обогрев руля, трехзонный климат-контроль, девять подушек безопасности, камера заднего вида, аудиосистема Krell с 14 динамиками. Стоимость данной версии составляет 2 969 900 рублей.

Комплектация Prestige предлагается с вентилируемыми передними сидениями, проекционным дисплеем, панелью беспроводной зарядки смартфона, а также аудиосистемой Lexicon. Цена седана у дилеров марки — 3 499 900 рублей.

Топовый вариант Premium оснащается системой фоновой подсветки, функцией динамического поворотного света (DBL), электронно-управляемой адаптивной подвеской. Стоимость машины в этой комплектации с мотором 3,3 л. составит 3 899 900 рублей, а с двигателем 5,0 л. — 4 399 900 рублей.

27 февраля сообщалось, что 5 марта на Женевском автосалоне корейская компания Kia представит полностью электрический четырхдверный концептуальный автомобиль с 21 дисплеем в салоне.

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