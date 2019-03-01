В России стартовали продажи нового кроссовера Lexus UX

Российские дилеры компании Lexus начали прием заказов на новый кроссовер UX. Автомобиль будет представлен версиями UX 200 и UX 250h. Их стоимость составит от 2,316 млн до 3,736 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы японской марки, поступившем 1 марта в распоряжение «Известий».

Кроссовер Lexus UX 200 оборудован 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с вариатором. Модель Lexus UX 250h оснащена гибридной силовой установкой, в которую входят 178-сильный бензиновый мотор объемом 2,0 л., два мотор-генератора, электронная бесступенчатая трансмиссия и система полного привода Lexus E-Four.

Версия Lexus UX 200 будет доступна в четырех комплектациях — #live, #enjoy, #discover и #FSport. Гибридную модификацию Lexus UX 250h можно приобрести в одной из трех комплектаций — #enjoy, #feel и #FSport.

Автомобиль в базовом исполнении #live получил светодиодные фары, боковые и передние подушки безопасности, систему распределения тормозных усилий, функцию помощи при подъеме по склону, климат-контроль, подогрев передних сидений, электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым LCD-дисплеем и сенсорной панелью Remote Touch.

Топовая версия #FSport оборудована адаптивной регулируемой подвеской (AVS), 8-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем приборной панели, 18-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами Runflat размерности 225/50 R18. Внешне версия отличается иными передним бампером и радиаторной решеткой, а также шильдиками F Sport на кузове.

В качестве опций для модели предлагаются: трехлинзовые светодиодные фары ближнего и дальнего света, передние сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях, аудиосистема Mark Levinson с 13 динамиками, а также проекционный дисплей.

14 января сообщалось, что компания Lexus начинает прием заказов на новую версию флагманского купе LC Yellow Edition. Стоимость автомобиля на российском рынке начинается с отметки 8,285 млн рублей.