Smart покажет в Женеве электрический кабриолет с желтой крышей

5 марта на автосалоне в Женеве состоится мировая премьера концептуального электрокара Smart Forease+. Об этом 1 марта сообщает Motor1.

Машина представляет собой компактный трехдверный кабриолет с мягкой складывающейся крышей желтого цвета, светодиодными фарами и большими колесами с низкопрофильными спортивными шинами.

Передняя панель в салоне Smart Forease+ обтянута кожей. На центральной консоли располагается экран информационно-развлекательной системы. Над ней находятся встроенные в дефлекторы вентиляции дисплеи, на которых отображаются прогноз погоды, время, а также процент заряда батареи.

По некоторым данным, прототип оснащается электромотором мощностью 83 л.с. и литий-ионной батареей емкостью 17,6 кВт/ч. Электромобиль сможет проехать на одной зарядке аккумулятора до 170 км.

28 февраля сообщалось, что автомобильная марка Polestar, входящая в структуру Volvo Car Group, выпустила электромобиль Polestar 2, который в будущем станет конкурентом модели Tesla Model 3.