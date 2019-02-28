УАЗ выпустил лимитированную версию внедорожника «Патриот»

Ульяновский автомобильный завод приступил к выпуску внедорожника «Патриот» в специальной версии Life Style. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся 28 февраля в распоряжении «Известий». Тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей, а первые машины появятся у дилеров в марте.

Внедорожник «УАЗ Патриот» в исполнении Life Style можно отличить по ярко-зеленому цвету, в который окрашен кузов автомобиля, оригинальным легкосплавным дискам и эмблемам с названием версии. В салоне, спереди и сзади, появились коврики со специальной окантовкой.

Версия Life Style включает в себя климат-контроль, аудиосистему с поддержкой mp3 и четырьмя динамиками, парковочные датчики в переднем и заднем бамперах, а также бокс для запасного колеса с надписью Patriot, расположенный на двери багажника.

В качестве опций доступны подогрев лобового стекла и передних сидений, навигация, дополнительный отопитель салона, 18-дюймовые колесные диски. За дополнительную плату можно оснастить «УАЗ Патриот» Life Style лебедкой, защитой рулевых тяг, а также задним межколесным дифференциалом.

Стоимость внедорожника, с учетом скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», составит 894 тыс. рублей.

7 февраля сообщалось, что Ульяновский автозавод начал продажи в России обновленного «УАЗ Пикап» с расширенным оснащением в начальной и средней комплектациях.