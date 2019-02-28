Mercedes-Benz показала обновленный кроссовер GLC

Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала первую информацию о кроссовере GLC 2019 модельного года, мировая премьера которого состоится на Женевском автосалоне в марте. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы, опубликованном 28 февраля.

Рестайлинговая версия автомобиля получила новые бампера, видоизмененную решетку радиатора, светодиодные фары, которые теперь включены в базовую комплектацию, а также спортивную выхлопную систему.

В салоне появился новый трехспицевый мультируль, а также вставки из ценных пород дерева. Модель обзавелась мультимедийной системой Mercedez-Benz User Experience (MBUX), которая способна к самообучению и со временем сможет понимать даже сложные команды, в том числе и голосовые.

Также автомобиль оснащается цифровой приборной панелью и большим сенсорным дисплеем на центральной консоли.

Фото: media.daimler.com

В качестве опции для обновленного Mercedes-Benz GLC предложат навигационную систему с функцией Augmented Video. Камера, установленная на лобовом стекле, будет фиксировать информацию о номерах домов и дорожных знаках и транслировать ее на дисплей, помогая водителю быстрее найти необходимый адрес, не нарушая правил дорожного движения.

В оснащение кроссовера теперь входит множество систем безопасности, в том числе функция удержания полосы движения, ассистент аварийного торможения, система распознавания пешеходов, активный круиз-контроль и многое другое.

Обновленный Mercedes-Benz GLC получил два двухлитровых бензиновых турбомотора мощностью 197 л.с. и 258 л.с. соответственно. Также доступны три дизельных силовых агрегата с отдачей 163 л.с., 195 л.с. и 245 л.с. Коробка передач предусмотрена одна — девятиступенчатый автомат.

25 февраля сообщалось, что российские дилеры марки Mercedes-Benz начали прием заказов на автомобили Sprinter третьего поколения с системой полного привода. Стартовая цена фургона со стандартной колесной базой составляет 3,759 млн рублей.