Seat покажет в Женеве электрокар со съемным аккумулятором

Испанский автопроизводитель Seat представил новый концептуальный электромобиль Minimo. Официальный дебют модели состоится в марте 2019 года на Женевском автосалоне.

Как сообщает 26 февраля Motor1, внешне новинка напоминает квадроцикл. Длина Minimo составляет всего 2500 мм, а ширина — 1240 мм. Благодаря небольшим размерам двухместный автомобиль может заезжать в городские зоны, где обычным машинам ездить запрещено.

Концепт оснащается 17-дюймовыми колесными дисками, панорамной крышей, одной фарой, а также дверьми, открывающимися вверх.

По данным издания, Seat Minimo оборудован электрической силовой установкой и съемным литий-ионным аккумулятором, который можно легко извлечь и установить на его место новую, полностью заряженную батарею.

22 февраля сообщалось, что испанская автомобильная марка Cupra рассекретила внешность своей первой модели — концептуального купе-кроссовера Formentor. По замыслу создателей новинка ориентирована на семейных людей и предназначена для каждодневной эксплуатации.