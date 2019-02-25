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Geely показала салон конкурента Tesla Model 3

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Фото: twitter.com/GeelyWorldwide
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Китайская компания Geely опубликовала 25 февраля на своей официальной странице в Twitter пост с фотографиями интерьера нового электрического седана GE11, который на местном рынке составит конкуренцию модели Tesla Model 3.

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Судя по изображениям, вместо традиционной приборной панели автомобиль получил дисплей, на который выводится вся необходимая для водителя информация: скорость, состояние батареи, расстояние, которое может преодолеть машина, и многое другое. Над консолью расположен большой сенсорный экран мультимедийной системы. Выбрать режим движения можно при помощи «шайбы», которая находится на центральном тоннеле.

Длина автомобиля Geely GE11 составляет 4736 мм, а колесная база — 2700 мм. Он оснащается 177-сильным электродвигателем, который способен разогнать модель до 150 км/ч.

Для уменьшения коэффициента лобового сопротивления до 0,2375 инженеры особым образом спроектировали капот модели. Также для улучшения аэродинамики ручки дверей встроены в кузов и выдвигаются, только если к машине приближается владелец.

Стоимость седана Geely GE11, комплектации, а также технические характеристики модели будут объявлены ближе к началу продаж. Ожидается, что автомобиль появится у китайских дилеров марки в I квартале 2019 года.

25 января сообщалось, что в России начался прием заказов на обновленный кроссовер Geely Emgrand X7. Стоимость автомобиля в зависимости от модификации составляет от 989 900 рублей до 1 279 900 рублей.

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