Geely показала салон конкурента Tesla Model 3

Китайская компания Geely опубликовала 25 февраля на своей официальной странице в Twitter пост с фотографиями интерьера нового электрического седана GE11, который на местном рынке составит конкуренцию модели Tesla Model 3.

Судя по изображениям, вместо традиционной приборной панели автомобиль получил дисплей, на который выводится вся необходимая для водителя информация: скорость, состояние батареи, расстояние, которое может преодолеть машина, и многое другое. Над консолью расположен большой сенсорный экран мультимедийной системы. Выбрать режим движения можно при помощи «шайбы», которая находится на центральном тоннеле.

Длина автомобиля Geely GE11 составляет 4736 мм, а колесная база — 2700 мм. Он оснащается 177-сильным электродвигателем, который способен разогнать модель до 150 км/ч.

Для уменьшения коэффициента лобового сопротивления до 0,2375 инженеры особым образом спроектировали капот модели. Также для улучшения аэродинамики ручки дверей встроены в кузов и выдвигаются, только если к машине приближается владелец.

Стоимость седана Geely GE11, комплектации, а также технические характеристики модели будут объявлены ближе к началу продаж. Ожидается, что автомобиль появится у китайских дилеров марки в I квартале 2019 года.

25 января сообщалось, что в России начался прием заказов на обновленный кроссовер Geely Emgrand X7. Стоимость автомобиля в зависимости от модификации составляет от 989 900 рублей до 1 279 900 рублей.