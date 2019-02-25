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ГИБДД подвела итоги 2018 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На российских дорогах в 2018 году произошло 168 тыс. ДТП с пострадавшими, при этом темпы снижения аварийности замедлились до 0,8%. Об этом 24 февраля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на статистику ГИБДД. Для сравнения: в 2017 году эта цифра составляла 2,5%, в 2016-м — 5,6%.

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За 12 месяцев прошлого года в России произошло на 1,4% больше аварий по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей, на 6,7% — пьяных водителей грузовиков, на 4,9% — пьяных мотоциклистов.

Кроме того, выросло число ДТП с велосипедистами. Зарегистрировано на 4,7% больше аварий, в которых пострадали дети-пассажиры. Помимо этого, в 2018 году выросла и аварийность с детьми за рулем мопедов и скутеров (+18%), а также велосипедов (+6,3%).

При этом, как писало 22 февраля «Федеральное агентство новостей», по данным ГИБДД, смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.

Министерство транспорта России ожидает, что в этом году смертность в ДТП снизится на 10% — до 11,7 случая на 100 тыс. населения. Планируется, что к 2024 году число погибших в авариях уменьшится втрое. Для достижения этой цели на российских дорогах установят новые видеокамеры, отбойники и создадут прочую инфраструктуру для обеспечения безопасности движения.

28 января сообщалось, что в 2018 году ГИБДД России возбудила 131,1 млн административных дел за нарушение правил дорожного движения. При этом большинство постановлений (105,9 млн) вынесены с помощью камер.

Наиболее частыми нарушениями ПДД в 2018 году стали превышение допустимого скоростного режима, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора.

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