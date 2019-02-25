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Названы самые популярные корейские автомобили в России

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Фото: Global Look Press/Alexander Pohl/ZUMAPRESS
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В 2018 году россияне приобрели 406,6 тыс. новых легковых автомобилей корейских брендов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом фактически весь этот объем приходится на две марки — Kia и Hyundai, которые занимают около 24% отечественного рынка. Об этом 25 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, на первом месте по продажам находится модель Kia Rio, объем реализации которой в прошлом году составил 100,1 тыс. единиц. Это на 4% больше, чем в 2017-м.

Вторым по популярности корейским автомобилем среди россиян стал Hyundai Creta с результатом 67,6 тыс. машин (+22%). На третьем месте расположился седан Solaris с показателем 65,6 тыс. единиц (-4%).

В топ-10 самых продаваемых корейских машин в России по результатам 2018 года входят модели: Kia Sportage (32,7 тыс. шт.; +33%), Hyundai Tucson (23 тыс. шт.; +92%), Kia Optima (20,8 тыс. шт.; +62%), Kia Ceed (20,7 тыс. шт.; +36%), Kia Soul (17 тыс. шт.; +60%), Kia Cerato (11,1 тыс. шт.; +64%), Kia Sorento Prime (9,7 тыс. шт.; +64%).

22 февраля стало известно, что эксперты «Автостата» в январе опросили около 7 тыс. российских автомобилистов и выяснили, что 45% из них начали экономить на эксплуатации и обслуживании своей машины в 2018 году.

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