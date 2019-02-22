Автомобилисты стали экономить на своих машинах

Эксперты «Автостата» в январе опросили около 7 тыс. российских автомобилистов и выяснили, что 45% из них начали экономить на эксплуатации и обслуживании своей машины в 2018 году. Об этом 22 февраля говорится в сообщении аналитического агентства.

Так, 63,4% респондентов решили экономить на автомойке, уменьшив количество посещений и отказавшись от дополнительных услуг. Почти 44% опрошенных используют машину не каждый день, а только по необходимости. 38,2% автовладельцев стараются не нарушать правила дорожного движения, чтобы не оплачивать штрафы.

Кроме того, 30% участников опроса перешли на более дешевое топливо, а 25% — не пользуются платными парковками. Еще 22% решили отказаться от страховки, а 11,5% — используют другие способы экономии.

19 февраля сообщалось, что по состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей. При этом наиболее распространены в автопарке страны машины отечественной марки Lada, на долю которой приходится 32% от общего количества легковушек, что составляет почти 14 млн единиц.