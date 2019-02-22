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В Cети появилось изображение кросс-купе Renault Arkana

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Бразильский Национальный институт промышленной собственности (INPI) зарегистрировал патентные изображения локализованной версии кросс-купе Renault Arkana, передает 22 февраля Motor. Модель будет предлагаться на рынках развивающихся стран и сначала появится в России.

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Автомобиль построен на модифицированной платформе Global Access, которая уже известна по моделям Renault Duster, Renault Kaptur и Lada XRay.

Предполагается, что серийная версия Arkana получит бензиновый турбодвигатель объемом 1,3 л., разработанный совместно с Daimler. Кроссовер будет предложен с механической коробкой передач или вариатором, а также передним или полным приводом.

Сборка автомобиля будет налажена на заводе «Рено» в Москве. Старт продаж Arkana в России намечен на первую половину 2019 года.

20 февраля сообщалось, что Renault официально представила в России обновленный кроссовер Duster. Продажи модели стартуют в конце февраля, а цены будут анонсированы дополнительно.

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