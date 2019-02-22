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Cupra рассекретила внешность купе-кроссовера Formentor

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Фото: Cupra
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Новая испанская автомобильная марка Cupra рассекретила внешность своей первой модели — концептуального купе-кроссовера Formentor. Автомобиль будет представлен на Женевском автосалоне в начале марта. Об этом 22 февраля передает Motor1.

Облик Cupra Formentor задуман дизайнерами как сочетание стиля среднеразмерного кроссовера и спортивного автомобиля. По замыслу создателей новинка ориентирована на семейных людей и предназначена для каждодневной эксплуатации.

Салон концепта отделан кожей и карбоном. Машина получила спортивный руль, цифровую приборную панель, 10-дюймовый дисплей на передней панели, ковшеобразные сиденья и проекционную подсветку при открытии дверей.

Купе-кроссовер Cupra Formentor оснащен 241-сильной гибридной силовой установкой, в состав которой входит бензиновый двигатель, электромотор, литий-ионные батареи и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. На электротяге машина может проехать до 50 км.

По некоторым данным в 2020 году Cupra Formentor станет серийным автомобилем в линейке бренда.

19 февраля сообщалось, что на Женевском автосалоне компания Citroen представит концептуальный электромобиль Ami One Concept, который создан специально для передвижения в условиях города.

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