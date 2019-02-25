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ГИБДД предлагает взять под контроль пользователей каршеринга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Госавтоинспекция России рассматривает возможность взять под контроль пользователей каршеринга. Об этом 25 февраля в интервью «РИА Новости» сообщил глава ведомства Михаил Черников.

«Основная проблема заключается в том, что автомобилем каршеринга могут воспользоваться совсем не те лица, которые зарегистрированы в базе данных оператора. Или не в том состоянии, которое допустимо», — заявил Михаил Черников.

По мнению главы ГИБДД, одним из возможных вариантов решения данной проблемы может стать установка в автомобилях каршеринга системы, которая будет сканировать лицо потенциального водителя и сверять его с базой данных с целью выяснить, допущен ли он до управления транспортным средством или нет.

Кроме того, весной этого года российский каршеринговый автомобильный парк могут начать оснащать скрытыми камерами видеонаблюдения. Подобные меры будут направлены на профилактику воровства в арендованных машинах.

11 февраля стало известно, что Москва в 2018 году заняла второе место в мире по количеству зарегистрированных каршеринговых автомобилей.

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