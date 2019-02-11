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Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва в прошлом году заняла второе место в мире по количеству зарегистрированных каршеринговых автомобилей. Об этом в своем Twitter 10 февраля сообщил столичный транспортный комплекс.

В сообщении отмечается, что в этом году ожидается поднятие на первую строчку.

По сообщениям ТАСС, за 2018 год в жители Москвы совершили 23 млн поездок, а за январь 2019 года уже около 2,7 млн — почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что к концу года парк каршеринга в Москве пополнят еще 3 тыс. машин. В настоящее время доступны порядка 17 тыс. автомобилей. За январь 2019 года было совершено порядка 2,7 млн поездок.

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