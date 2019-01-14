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Уменьшенные дорожные знаки установят на 37 улицах в центре Москвы

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Дорожные знаки уменьшенного размера дополнительно установят на 37 улицах в центре Москвы до конца 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы. Мини-указатели появятся на Арбате и Композиторской улице, в Староконюшенном, Чистом, Гагаринском переулках.

«Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц. Такие указатели также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Указатели уменьшенного размера хорошо видны всем участникам дорожного движения», — заявил глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Впервые знаки размером 400 на 400 мм или 500 на 500 мм (вместо 700 на 700 мм) появились в ходе эксперимента на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Гранатном, Скарятинском и Брюсовом переулках в феврале 2017 года.

Эксперимент получил положительную оценку Государственной комиссии по безопасности дорожного движения. Теперь проект планируется реализовывать и в других российских городах.

20 декабря сообщалось, что с середины 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора. Взыскание за такое нарушение составит 1,5 тыс. рублей.

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