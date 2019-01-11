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Audi выпустит 680-сильный электрический суперкар

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Фото: Depositphotos
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Компания Audi рассматривает возможность производства нового электрического суперкара. Об этом 9 января со ссылкой на собственный источник сообщил портал Autoweek.

По данным издания, серийную версию автомобиля построят на базе концептуального одноместного купе PB18 e-tron, представленного в 2018 году. При этом немецкий автопроизводитель собирается выпустить ограниченную серию из 50 машин.

О технических особенностях новинки не сообщается, однако не исключено, что серийная версия получит силовую установку, состоящую из трех электромоторов, которая может развить 680 л.с. и 830 Н·м крутящего момента. Суперкар в таком исполнении способен разгоняться до 100 км/ч за 2 с.

В декабре прошлого года сообщалось, что Audi в 2021 году планирует вывести на рынок новый электрический кроссовер. Предполагается, что он станет самой недорогой моделью в электрической линейке фирмы. Стоимость автомобиля не превысит €33 тыс.

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