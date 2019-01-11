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Volkswagen Tiguan получил эксклюзивную версию

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Фото: TASS/Sebastian Geisler
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Компания Volkswagen выпустила на российский рынок кроссовер Tiguan в версии All Inclusive. Автомобиль будет предлагаться с мотором мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач или 150-сильным силовым агрегатом и роботизированной коробкой с двойным сцеплением DSG. Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда.

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В список базового оборудования автомобиля входят лобовое стекло с подогревом, светодиодные фары, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и функцией складывания, датчик дождя, камера заднего вида с омывателем, аудиосистема Composition Media с цветным 8-дюймовым дисплеем и интерфейсом App-Connect, тканевая отделка сидений.

Опционально доступен пакет Plus, включающий в себя бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, а также электропривод двери багажника. Цена Volkswagen Tiguan All Inclusive начинается от 1,499 млн рублей.

4 декабря прошлого года стало известно, что на заводе Volkswagen в Калуге прекращается выпуск кроссовера Tiguan с двухлитровым турбодизельным двигателем.

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