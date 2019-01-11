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Toyota опубликовала последний официальный тизер модели Supra

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Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin
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Компания Toyota опубликовала последний официальный тизер возрожденного спорткара Supra, на котором изображены задний бампер, крышка багажника со спойлером и фонари. Публичная премьера новинки состоится в понедельник, 14 января, на мотор-шоу в Детройте.

Новая Toyota Supra внешне будет напоминать концептуальную модель FT-1, представленную в 2014 году, однако серийная машина, в отличие от прототипа, лишится рельефного капота с прозрачным окном, боковых зеркал на тонких ножках и узких передних фар.

Автомобиль получит трехлитровый бензиновый двигатель фирмы BMW мощностью 340 л.с. От 0 до 100 км/ч купе сможет разогнаться за 4,5 с. Двигатель будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. В будущем японская компания планирует выпустить гибридную версию модели.

Первый экземпляр возрожденного купе Toyota Supra будет продан 19 января этого года на торгах аукционного дома Barrett-Jackson в американском Скотсдейле (штат Аризона). Вырученные средства поступят в фонд помощи военнослужащим, а также членам их семей, пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года.

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