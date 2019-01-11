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В ГИБДД подвели итоги новогодних праздников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России с 1 по 8 января 2019 года произошло свыше 1,7 тыс. автомобильных аварий, в которых погибли 227 и получили ранения 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

«По сравнению с прошлым годом в большинстве российских регионов аварийность снизилась. На 50% меньше, чем в первые восемь дней 2018 года, зарегистрировано ДТП с участием пешеходов. Инспекторы зафиксировали 451 ДТП, в которых погибли 48 и были ранены 438 человек», — отмечают в ведомстве.

В период новогодних каникул на российских дорогах было зафиксировано 100 аварий с участием автомобилистов, находящихся в нетрезвом состоянии. Водители, ставшие участниками еще 45 дорожно-транспортных происшествий отказались пройти медосвидетельствование. Всего в этих авариях погибли 12 человек, свыше 200 получили травмы.

Также за первые восемь дней 2019 года с участием несовершеннолетних на российских дорогах было зафиксировано 223 аварии, в результате которых погибли 10 детей, еще 259 получили травмы.

Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2018 года подразделениями ГИБДД России в ходе проверок выявлено более 51,5 тыс. нетрезвых водителей.

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