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Volkswagen Tiguan перестанут выпускать с дизельным двигателем в России

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Фото: Global Look Press/Holger Hollemann
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На заводе в Калуге прекращается выпуск кроссовера Volkswagen Tiguan с двухлитровым турбодизельным двигателем. Клиентам, ранее заказавшим такие машины, предложат выбрать бензиновую версию автомобиля, кроме того, они смогут получить компенсацию.

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По данным «Авторевю», причиной вывода модификации с российского рынка стали «глобальные процессы в организации, направленные на сокращение вариативности и снижение производственных издержек».

Эксперты издания отмечают, что автомобили калужской сборки выпускали с турбодизельными моторами экологического класса Euro 5, поставляемыми из Европы. Но в европейских странах уже действует новый, более строгий стандарт Euro 6d-Temp, поэтому компания решила оставить в гамме только актуальную для европейского рынка версию мотора. Устанавливать же на российские машины сложные и требовательные к качеству топлива двигатели компания не планирует.

3 декабря стало известно, что на российском рынке начнутся продажи лифтбека Peugeot 508 и кроссовера Citroen C5 Aircross во второй половине 2019 года.

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