Lexus привезет в Детройт концептуальный кабриолет

На автосалоне в Детройте, который откроется 14 января, японская компания Lexus представит концептуальный кабриолет LC Convertible, передает 11 января пресс-служба фирмы.

«Внешне автомобиль частично повторяет узнаваемые линии серийного купе Lexus LC, но в то же время является его переосмыслением и задает стандарты облика кабриолета будущего», — отметил главный дизайнер проекта Тадао Мори.

По данным автопроизводителя, длина Lexus LC Convertible составляет 4770 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1340 мм. Размер колесной базы равен 2870 мм. Автомобиль отличается короткими свесами и 22-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильными шинами.

В салоне LC Convertible установлены сиденья, обтянутые кожей белого цвета, а передняя панель отделана декоративными элементами черного цвета. Для контраста дизайнеры добавили желтую прострочку. Вся остальная информация о модели будет доступна во время премьеры.

12 декабря прошлого года сообщалось, что в России обнаружен Lexus, который проехал по территории страны 1 млн км. Внедорожник LX 470 был приобретен одной из московских фирм в 2006 году, а уже в 2018-м его одометр достиг отметки в 999 999 км.