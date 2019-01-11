Прямой эфир

Lexus привезет в Детройт концептуальный кабриолет

0
Фото: Lexus
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На автосалоне в Детройте, который откроется 14 января, японская компания Lexus представит концептуальный кабриолет LC Convertible, передает 11 января пресс-служба фирмы.

«Внешне автомобиль частично повторяет узнаваемые линии серийного купе Lexus LC, но в то же время является его переосмыслением и задает стандарты облика кабриолета будущего», — отметил главный дизайнер проекта Тадао Мори.

По данным автопроизводителя, длина Lexus LC Convertible составляет 4770 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1340 мм. Размер колесной базы равен 2870 мм. Автомобиль отличается короткими свесами и 22-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильными шинами.

В салоне LC Convertible установлены сиденья, обтянутые кожей белого цвета, а передняя панель отделана декоративными элементами черного цвета. Для контраста дизайнеры добавили желтую прострочку. Вся остальная информация о модели будет доступна во время премьеры.

12 декабря прошлого года сообщалось, что в России обнаружен Lexus, который проехал по территории страны 1 млн км. Внедорожник LX 470 был приобретен одной из московских фирм в 2006 году, а уже в 2018-м его одометр достиг отметки в 999 999 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Tesla на $2 тыс. понизит цены на автомобили
Lego выпустит игрушечный спорткар Chevrolet Corvette ZR1

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017