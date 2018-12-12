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В России найден Lexus с миллионным пробегом

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Фото: Пресс-служба Lexus
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В России обнаружен Lexus, который проехал по территории страны 1 млн км. Внедорожник LX 470 был приобретен одной из московских фирм в 2006 году, а уже в 2018 его одометр достиг отметки в 999 999 км, передает Motor.ru.

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Автомобиль серебристого цвета в комплектации R1 оснащен 4,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 234 л. с. и автоматической коробкой передач. При этом владелец обслуживал свой внедорожник исключительно у официального дилера бренда. С 2006 года у Lexus LX 470 были заменены радиатор, генератор и кондиционер, однако за всё время эксплуатации с машиной не возникало серьезных неисправностей, уточняет «Российская газета».

В официальном представительстве Lexus сообщают, что после фиксации рекордного пробега LX 470 сдали в трейд-ин. Собственник приобрел другой автомобиль, который, как он надеется, сможет проехать еще больше. На этот раз выбор пал на LX 570.

Ранее американская неправительственная организация Consumer Reports опубликовала ежегодный список самых надежных автомобилей. По мнению авторов исследования, среди азиатских производителей лидерами по надежности являются японские автомобили Lexus, Toyota и Mazda.

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