Китайский городовой: россияне будут ездить на минивэнах из Гуанчжоу
Старательно проигнорированный мировыми автопроизводителями Московский международный автосалон всё же стал важной площадкой для нескольких брендов из Азии. Среди наиболее упакованных стендов с новинками оказался китайский GAC Motor, представивший полный джентльменский набор: несколько кроссоверов и минивэн. Сигналом публике стала фраза «Мы готовы к визиту на ваш рынок». Спустя три месяца «Известия» оказались на родине бренда, в Гуанчжоу, и выяснили, готова ли марка повторить свои слова и что скрывается за новой для нас аббревиатурой GAC.
Ху из Джи Эй Си
За окном R&D-центра GAC Motor в получасе езды от Гуанчжоу шумят пальмы, и от контраста голова идет кругом. Сумбура добавляет и бэкграунд насыщенного дня. Час назад нас провели по цехам компании, показали сборочные ветки, собственную линию штамповки, сварки, залы компьютерной симуляции и прокатили по проспектам территории, больше похожей на маленькое государство.
Чем же бренд GAC отличается от других автомобильных компаний Китая? Вице-президент компании господин Чжань Сунгуань, чуть улыбнувшись, двигает к себе микрофон:
Автомобильный завод Гуанчжоу GAC Group
«Вы слышали о китайских брендах. О GAC, наверное, тоже. Нам всего десять лет, но исторический опыт, поверьте, огромен. Мы начинали в 80-х как партнеры Peugeot, затем работали с Toyota, Nissan и Mitsubishi и за несколько десятилетий накопили опыт и воспитали кадры. Десять лет назад это помогло нам стартовать с более высокого уровня. Сегодня мы — один из сильнейших брендов Китая и известны за его пределами. Марка представлена в 16 странах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Сегодня мы готовы выйти на новый рынок. Ваш».
В действительности GAC Motor гиганты. Обладая четырьмя сборочными площадками в Китае (часть вот-вот запустят), собственным центром разработок — и еще тремя в Кремниевой долине, Лос-Анджелесе и Детройте (вскоре), в год заводы концерна производят свыше 500 тысяч автомобилей почти всех востребованных классов. Исключая разве что чисто имиджевые и спортивные. На мощностях совместных предприятий в стране выпускаются FIAT и Jeep (GAC FCA), Toyota (GAC Toyota), Honda (GAC Honda) и Mitsubishi (GAC Mitsubishi). Особая гордость директората GAC Group — 202-е место рейтинга крупнейших компаний мира Fortune Global 500. Но большее внимание привлекает собственный бренд, GAC Trumpchi.
«Трампчи», да?
Кроссовер Trumpchi GS8 — самый заметный из линейки — продается в стране уже два года и сегодня при цене 160–220 тыс. юаней (около 1,5–2 млн рублей) правит бал в сегменте семиместных SUV. В тройке лидеров — Toyota и Ford. Компактный «кросс» GS4, дебютировавший в 2015 году, ломится в лидеры продаж (уже произведено свыше миллиона штук), а семиместный вэн GM8 выбирают те, кто не мыслит жизни без кресла-оттоманки, массажа и комфорта бизнес-шаттла. И выбирают охотно...
Автомобильный салон GAC Motor
База для моделей Trumpchi — единая, модульная Cross Platform Modular Architecture (CPMA) собственной доработки. Ее корни уходят в FIAT: в конце 2000-х китайцы выкупили платформу, на которой в те времена производились Alfa Romeo и Lancia, и впоследствии заметно доработали, частично упростив и усилив. Сегодня на CPMA базируются как легковые модели бренда, так и кроссоверы, а также минивэны линейки GM (не путать с брендом General Motors).
Ни хао, Россия!
Прошедший ММАС-2018, средненький даже по меркам российских посетителей, китайцы тем не менее вспоминают без снисходительной улыбки или скепсиса. По словам боссов компании, желание приобрести бизнес-вэн GM8 (от 170 000 юаней) фиксировали прямо на московском стенде: покупатели желали провернуть сделку, не отходя от машины. И это притом что ставка на вэн у GAC невелика.
Главная ударная сила — кроссоверы, что вполне логично. Уже упомянутый семиместный флагман GS8 и две модели поменьше: GS5 и GS4 — должны будут приземлиться на российском рынке в августе-сентябре следующего года, как только закончится череда сертификационных процедур.
Со слов менеджмента GAC, «приземлять» троицу на новый рынок станут российские импортеры; часть из заинтересовавшихся дилеров уже работает с другими марками. Жаль, президент «ГАК Мотор РУС» господин Ван не уточнил, будут ли точки продаж мультибрендовыми или уже «с порога» гамма GAC будет стоять особняком. Как у себя, на родине, где соседство брендов GAC Motor и Lexus внешне напоминает дуэт подмосковных особняков.
Зато г-н Ван анонсировал мощную маркетинговую подготовку. Рекламным «центром» для нового игрока станет столичный бизнес-парк Greenwood, где располагаются офисы сразу нескольких китайских компаний. А крупный баннер GAC расположится по соседству с Haval — той самой премиальной маркой, с которой теснейшим образом придется конкурировать за сегмент и место под русским солнцем.
Против Haval и не только
Да, полновесный конкурент для GAC у нас только один, и это «Хафел» — с ударением на первом слоге, так китайцы произносят название бренда, который усилием PR-служб и медиа у нас известен как «Хавал», или совсем уж невозможный «Хэвэйл». Как бы там ни было, дочерняя марка Great Wall чувствует себя неплохо и шаг за шагом избавляется от имиджа сомнительного продукта. Во многом картину рисует и ценник: флагманский внедорожник H9, например, оценивается минимум в 2,6 млн рублей.
Со слов менеджмента, GAC оценивать свои модели на нашем рынке компания планирует по верхней границе прайс-листа Haval, что автоматически сделает модельный ряд самым дорогим. Аргумент прост: мы готовы предлагать качественный, востребованный, добротно упакованный продукт, и потому цена вполне адекватна.
Подобное несколько лет назад мы слышали от корейцев, целившихся в BMW. Что говорят о реальных конкурентах в GAC? Ответ прост и максимально пространен: японцы и европейцы. По словам г-на Чжаня, зачислить в оппоненты подходящие под это описание марки позволяет анализ объема продаж и принципов работы. «Вы видели нашу сборку. С точки зрения подхода мы почти на одном уровне с японцами, но на выходе выгоднее». Иными словами, пары ласковых слов в адрес Kia и Hyundai также не избежать. Что дает GAC столько гонора?
Слово с делом
Строго говоря, поводов заявлять о себе в таком тоне достаточно. У компании большой опыт, а по части производства завод в Гуанчжоу — передовая площадка полного цикла, роботизированная и автоматизированная. Фирма инвестирует в новые разработки и патентует решения (сейчас их число приближается к 3000). Кроме того, управляющая верхушка концерна почти избавлена от людей со стороны. По словам господина Чжаня, это тоже некий знак качества.
«GAC давно не относится к компаниям, которым нужен пинок в виде стороннего человека. Подобное мы видим у новорожденных и неопытных брендов — для рывка им необходимы специалисты из-за рубежа. И мы видим национальные компании, управляемые сотнями таких людей. Это неплохо. Но мы не делаем этого, поскольку успели вырастить на совместной работе целое поколение своих специалистов».
Здание завода GAC MOTOR
«Домашняя» мишень номер один — это Toyota. С японской маркой в GAC успели поработать, изучили подход и взяли на вооружение стандарт. Полем успешных сражений в компании называют Филиппины, где удалось прилично подвинуть конкурентов.
Что же до нас, то та поляна, на которую смотрит GAC, оценивается в 150–180 тысяч авто. Однако планы на 3–5 лет скромнее: 50–100 тысяч в год. Господин Чжань добавил, что возможность закрепиться на рынке на ближайшее время важнее обозначенных цифр.
Далее — мир?
При этом грядущее присутствие на нашем рынке китайский бренд рассматривает как своего рода презентационный слайд для Европы. Разумеется, стратегия будет кардинально отличаться, и стрелой, направленной в сторону Старого Света, станет электромобиль.
В ассортименте GAС уже есть машины без двигателей внутреннего сгорания, а максимальный запас хода с позиции технологий, как шутят в компании, увеличивается на 100 километров в полугодие. Сейчас максимальная дальнобойность собственных электрокаров достигает 600 км, что неплохо.
Собственно, толкать всю электрическую историю будет отдельный бренд, который старательно выращивается концерном. Это будет полностью самостоятельная компания со своим производством и портфолио, состоящим из электрических, умных и беспилотных автомобилей, которые, к слову, уже существуют и активно тестируются. Но это — в будущем и не совсем про нас.
Китайская посылка в Россию пока пахнет традиционным бензином и, возможно, вполне приятным соотношением ценник/оснащение. Да и русские дороги машины GAC успели отведать в ходе большой вылазки Гуанчжоу–Париж через наши Сибирь, БАМ и Урал.
Единственный вопрос — наберется ли в России достаточно клиентов, свободных от стереотипов и готовых платить за новый премиальный бренд Made in China. Если да — то GAC стоит сказать спасибо марке Haval, конкуренту, проделавшему часть подготовительной работы.