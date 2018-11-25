Китайский городовой: россияне будут ездить на минивэнах из Гуанчжоу

Старательно проигнорированный мировыми автопроизводителями Московский международный автосалон всё же стал важной площадкой для нескольких брендов из Азии. Среди наиболее упакованных стендов с новинками оказался китайский GAC Motor, представивший полный джентльменский набор: несколько кроссоверов и минивэн. Сигналом публике стала фраза «Мы готовы к визиту на ваш рынок». Спустя три месяца «Известия» оказались на родине бренда, в Гуанчжоу, и выяснили, готова ли марка повторить свои слова и что скрывается за новой для нас аббревиатурой GAC.

Ху из Джи Эй Си

За окном R&D-центра GAC Motor в получасе езды от Гуанчжоу шумят пальмы, и от контраста голова идет кругом. Сумбура добавляет и бэкграунд насыщенного дня. Час назад нас провели по цехам компании, показали сборочные ветки, собственную линию штамповки, сварки, залы компьютерной симуляции и прокатили по проспектам территории, больше похожей на маленькое государство.

Чем же бренд GAC отличается от других автомобильных компаний Китая? Вице-президент компании господин Чжань Сунгуань, чуть улыбнувшись, двигает к себе микрофон:

GAC_1 Автомобильный завод Гуанчжоу GAC Group Фото: Константин Новацкий

«Вы слышали о китайских брендах. О GAC, наверное, тоже. Нам всего десять лет, но исторический опыт, поверьте, огромен. Мы начинали в 80-х как партнеры Peugeot, затем работали с Toyota, Nissan и Mitsubishi и за несколько десятилетий накопили опыт и воспитали кадры. Десять лет назад это помогло нам стартовать с более высокого уровня. Сегодня мы — один из сильнейших брендов Китая и известны за его пределами. Марка представлена в 16 странах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Сегодня мы готовы выйти на новый рынок. Ваш».

В действительности GAC Motor гиганты. Обладая четырьмя сборочными площадками в Китае (часть вот-вот запустят), собственным центром разработок — и еще тремя в Кремниевой долине, Лос-Анджелесе и Детройте (вскоре), в год заводы концерна производят свыше 500 тысяч автомобилей почти всех востребованных классов. Исключая разве что чисто имиджевые и спортивные. На мощностях совместных предприятий в стране выпускаются FIAT и Jeep (GAC FCA), Toyota (GAC Toyota), Honda (GAC Honda) и Mitsubishi (GAC Mitsubishi). Особая гордость директората GAC Group — 202-е место рейтинга крупнейших компаний мира Fortune Global 500. Но большее внимание привлекает собственный бренд, GAC Trumpchi.

«Трампчи», да?

Кроссовер Trumpchi GS8 — самый заметный из линейки — продается в стране уже два года и сегодня при цене 160–220 тыс. юаней (около 1,5–2 млн рублей) правит бал в сегменте семиместных SUV. В тройке лидеров — Toyota и Ford. Компактный «кросс» GS4, дебютировавший в 2015 году, ломится в лидеры продаж (уже произведено свыше миллиона штук), а семиместный вэн GM8 выбирают те, кто не мыслит жизни без кресла-оттоманки, массажа и комфорта бизнес-шаттла. И выбирают охотно...

GAC_1 Автомобильный салон GAC Motor Фото: Константин Новацкий

База для моделей Trumpchi — единая, модульная Cross Platform Modular Architecture (CPMA) собственной доработки. Ее корни уходят в FIAT: в конце 2000-х китайцы выкупили платформу, на которой в те времена производились Alfa Romeo и Lancia, и впоследствии заметно доработали, частично упростив и усилив. Сегодня на CPMA базируются как легковые модели бренда, так и кроссоверы, а также минивэны линейки GM (не путать с брендом General Motors).

Ни хао, Россия!

Прошедший ММАС-2018, средненький даже по меркам российских посетителей, китайцы тем не менее вспоминают без снисходительной улыбки или скепсиса. По словам боссов компании, желание приобрести бизнес-вэн GM8 (от 170 000 юаней) фиксировали прямо на московском стенде: покупатели желали провернуть сделку, не отходя от машины. И это притом что ставка на вэн у GAC невелика.

Главная ударная сила — кроссоверы, что вполне логично. Уже упомянутый семиместный флагман GS8 и две модели поменьше: GS5 и GS4 — должны будут приземлиться на российском рынке в августе-сентябре следующего года, как только закончится череда сертификационных процедур.

GAC_1 Фото: Константин Новацкий

Со слов менеджмента GAC, «приземлять» троицу на новый рынок станут российские импортеры; часть из заинтересовавшихся дилеров уже работает с другими марками. Жаль, президент «ГАК Мотор РУС» господин Ван не уточнил, будут ли точки продаж мультибрендовыми или уже «с порога» гамма GAC будет стоять особняком. Как у себя, на родине, где соседство брендов GAC Motor и Lexus внешне напоминает дуэт подмосковных особняков.

00_GettyImages-1062266060 В китайском Гуанчжоу открылся 19-й международный автосалон. Домашняя площадка, уступающая по величине и рейтингу пекинскому моторшоу, тем не менее изобилует премьерами, среди которых те, что вскоре навестят Россию. В калейдоскопе новинок Гуанчжоу «Известия» отметили самые интересные, продвинутые и забавные Фото: Getty Images/Bloomberg/Qilai Shen 01 4,8-метровый минивэн GM6 — уменьшенный вариант крупного GM8 от GAC. И в стране, где любят бизнес-вэны, ему прочат успех. Средний ряд — два раздельных кресла, а оснащение никак не назвать бедным. Стоимость новинки в Китае — от 115 до 165 тыс. юаней, что по нашим меркам немного: от миллиона рублей до полутора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 02 Премьера с того же стенда — трио электрических авто 2ALL, 2U и 2US для самых разных покупателей: от молодежи до пенсионеров и любителей путешествий с питомцами. Все три концептуальные машинки с ярким дизайном и широкими возможностями для персонализации. Мило... Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 07 Малыш Ora R1: мимимишный дизайн с отсылками к ситикару Honda, электрический мотор и 300-километровый запас хода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 08 ТНТ пропагандирует «строить свою любовь», BYD мотивирует «строить мечты». Неудивительно, ведь именно так и расшифровывается хорошо знакомый в России бренд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 09_image002 Монументальности кроссоверу The X от Venucia не занимать. Да, концепт, но каков! Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 011 Без шуток — премьера! Да, Škoda Kodiaq GT существует и вполне недурно смотрится живьем. Жаль, покидать пределы Азии пока не собирается: информации о европейском дебюте Škoda пока не давала. Есть ли шанс заиметь купешный Kodiaq в России, пока тоже вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 012 Новый Chevrolet Orlando тоже, что называется, не про нашу честь. А жаль. Практичный трехрядный универсал с лицом спортивного Camaro — и польза, и стиль разом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 013 Электрический Buick Enspire Китай увидел еще в апреле. Тогда производитель рассказал про доработанную начинку от Chevy Bolt, 4-секундный разгон до сотни и беспроводную зарядку батарей. А сегодня на конкурента Tesla Model X можно полюбоваться в Гуанчжоу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 014 К KEDE обращаются, когда внутри больших Mercedes становится тесно и небезопасно. И на выходе получают вот такие крупнокалиберные экземпляры, для которых шесть метров длины — всего лишь точка отсчета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 015 Вариант автономного авто от Baidu и FAW Hongqi. В конце 2019 года первый собирается серийно предлагать беспилотные решения для целого ряда производителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 016 KIA KX5 — не что иное, как старательно перелицованный кроссовер Sportage. Не узнать! Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 017 Тем временем премиальная марка Hongqi напоминает о себе сразу несколькими эффектными моделями. Жемчужина стенда — изумрудное электрическое купе E-Jing GT Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 018 А вот кроссовер HS7 — вполне себе серийная премьера. Премиальная новинка с 340-сильным V6 и богато оснащенным интерьером скоро пожалует на конвейер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 020 Чисто азиатский атрибут — литера L в названии местных новинок, намекающая на удлиненную версию модели. Например, Mercedes-Benz 300 L. Привычные европейские версии явно короче. В Китае же свои предпочтения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 022 Или, например, седаны. Эта «пятерка» BMW растянута на 14 см и оснащена экранами для сидящих сзади. Как в старшей «семерке» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 024 Новая Toyota Corolla — премьера салона. Причем стильно агрессивный седан 12-го поколения вскоре доберется и до России. Разумеется, в бензиновом исполнении. Брат Corolla — Levin — тоже пережил смену поколений. Обе модели близки, как палочки «Твикс», но производятся на разных предприятиях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 027_image001 Минутка заимствований: лицо компакта Hanteng явно смахивает на кроссовер Jaguar Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 029 Электрический кроссовер Marvel X выглядит неплохо, но звучит просто сногсшибательно. Любителям супергеройских комиксов — сюда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 031 Суббренд Geely — Lynk & Co — представил в Гуанчжоу, пожалуй, самый креативный стенд: с музыкой и экшеном. А еще показал 500-сильный спорткар совместной работы с Cyan Racing. Имя Bjork на заднем стекле — намек не на знаменитую певицу, а на пилота WTCC Теда Бьорка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 033 KIA SP Concept не такой уж и космический прототип: перед нами не что иное, как брат Hyundai Creta Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 035 P8 GT от премиум-бренда WEY — еще один из числа модных сегодня купеобразных кроссоверов. Под капотом «BMW X4 для бедных» — двухлитровая турбированная «четверка» в 235 сил, дополненная 116-сильным электромотором. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 6,5 с. Кстати, марка WEY вполне рискует доехать и до российского рынка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 032 Гоночный ответ от KIA — боевой K3. Тот самый случай, когда на скромный седанчик Cerato начинаешь смотреть с придыханием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 038 И снова к удлиненным седанам. Этот растянутый Infiniti Q70 L хвастает доводчиками дверей. Все — для заднего пассажира Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 040 Тот же привередливый задний пассажир требует больше места и в кроссовере. И получает его — как, например, в случае с удлиненным на 2,7 см Audi Q2 L Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 42_GettyImages-1062232388 В черном цвете пятиметровый концепт Chevrolet FNR Carry All выглядит еще больше. Carry All — и историческая отсылка, и намек на вместимость. Серийный дебют — 2019 год Фото: Getty Images/Bloomberg/Qilai Shen 43_GettyImages-1062678096 К VW Tharu следует хорошенько присмотреться. Этот компактный кроссовер, на ступеньку ниже Tiguan, пакует вещи в Россию. Вскоре мы начнем называть малыша своим Фото: Getty Images/Bloomberg/Qilai Shen 048 Внешность BAIC BJ80 может показаться слегка знакомой, и неспроста. Перед нами — клон Mercedes G-Class. Только китайский... Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий 051 То, что кажется китайским Bugatti, — электрический суперкар Qiantu K50. Проект весьма долгоиграющий: марка заявляла о себе еще в 2014 году, с тех пор концепт обновлялся и доводился до ума. Силовая установка — пара электромоторов общей мощностью свыше 430 сил. Потенциал — 4,6 с до 100 км/ч и 380 км запаса хода. Ах да, и цена под миллион юаней — около 9,5 млн рублей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Новацкий

Зато г-н Ван анонсировал мощную маркетинговую подготовку. Рекламным «центром» для нового игрока станет столичный бизнес-парк Greenwood, где располагаются офисы сразу нескольких китайских компаний. А крупный баннер GAC расположится по соседству с Haval — той самой премиальной маркой, с которой теснейшим образом придется конкурировать за сегмент и место под русским солнцем.

Против Haval и не только

Да, полновесный конкурент для GAC у нас только один, и это «Хафел» — с ударением на первом слоге, так китайцы произносят название бренда, который усилием PR-служб и медиа у нас известен как «Хавал», или совсем уж невозможный «Хэвэйл». Как бы там ни было, дочерняя марка Great Wall чувствует себя неплохо и шаг за шагом избавляется от имиджа сомнительного продукта. Во многом картину рисует и ценник: флагманский внедорожник H9, например, оценивается минимум в 2,6 млн рублей.

Со слов менеджмента, GAC оценивать свои модели на нашем рынке компания планирует по верхней границе прайс-листа Haval, что автоматически сделает модельный ряд самым дорогим. Аргумент прост: мы готовы предлагать качественный, востребованный, добротно упакованный продукт, и потому цена вполне адекватна.

GAC_1 Фото: Константин Новацкий

Подобное несколько лет назад мы слышали от корейцев, целившихся в BMW. Что говорят о реальных конкурентах в GAC? Ответ прост и максимально пространен: японцы и европейцы. По словам г-на Чжаня, зачислить в оппоненты подходящие под это описание марки позволяет анализ объема продаж и принципов работы. «Вы видели нашу сборку. С точки зрения подхода мы почти на одном уровне с японцами, но на выходе выгоднее». Иными словами, пары ласковых слов в адрес Kia и Hyundai также не избежать. Что дает GAC столько гонора?

Слово с делом

Строго говоря, поводов заявлять о себе в таком тоне достаточно. У компании большой опыт, а по части производства завод в Гуанчжоу — передовая площадка полного цикла, роботизированная и автоматизированная. Фирма инвестирует в новые разработки и патентует решения (сейчас их число приближается к 3000). Кроме того, управляющая верхушка концерна почти избавлена от людей со стороны. По словам господина Чжаня, это тоже некий знак качества.

«GAC давно не относится к компаниям, которым нужен пинок в виде стороннего человека. Подобное мы видим у новорожденных и неопытных брендов — для рывка им необходимы специалисты из-за рубежа. И мы видим национальные компании, управляемые сотнями таких людей. Это неплохо. Но мы не делаем этого, поскольку успели вырастить на совместной работе целое поколение своих специалистов».

GAC_1 Здание завода GAC MOTOR Фото: Константин Новацкий

«Домашняя» мишень номер один — это Toyota. С японской маркой в GAC успели поработать, изучили подход и взяли на вооружение стандарт. Полем успешных сражений в компании называют Филиппины, где удалось прилично подвинуть конкурентов.

Что же до нас, то та поляна, на которую смотрит GAC, оценивается в 150–180 тысяч авто. Однако планы на 3–5 лет скромнее: 50–100 тысяч в год. Господин Чжань добавил, что возможность закрепиться на рынке на ближайшее время важнее обозначенных цифр.

Далее — мир?

При этом грядущее присутствие на нашем рынке китайский бренд рассматривает как своего рода презентационный слайд для Европы. Разумеется, стратегия будет кардинально отличаться, и стрелой, направленной в сторону Старого Света, станет электромобиль.

В ассортименте GAС уже есть машины без двигателей внутреннего сгорания, а максимальный запас хода с позиции технологий, как шутят в компании, увеличивается на 100 километров в полугодие. Сейчас максимальная дальнобойность собственных электрокаров достигает 600 км, что неплохо.

Собственно, толкать всю электрическую историю будет отдельный бренд, который старательно выращивается концерном. Это будет полностью самостоятельная компания со своим производством и портфолио, состоящим из электрических, умных и беспилотных автомобилей, которые, к слову, уже существуют и активно тестируются. Но это — в будущем и не совсем про нас.

GAC_1 Фото: Константин Новацкий

Китайская посылка в Россию пока пахнет традиционным бензином и, возможно, вполне приятным соотношением ценник/оснащение. Да и русские дороги машины GAC успели отведать в ходе большой вылазки Гуанчжоу–Париж через наши Сибирь, БАМ и Урал.

Единственный вопрос — наберется ли в России достаточно клиентов, свободных от стереотипов и готовых платить за новый премиальный бренд Made in China. Если да — то GAC стоит сказать спасибо марке Haval, конкуренту, проделавшему часть подготовительной работы.