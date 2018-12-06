Власти задумались об отмене нештрафуемого превышения скорости в России

В России в ближайшее время могут отменить нештрафуемое превышение скорости +20 км/ч. Об этом глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов сообщил в интервью Autonews.ru, опубликованном 5 декабря.

Чиновник пояснил, что многие автомобилисты превышают скорость на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует. При этом у современных камер, установленных на дорогах Москвы, допущение по контролю скорости — до 3 км/ч.

«Мы вопрос, связанный с пересмотром порога 20 км/ч, ставили на госкомиссии по безопасности дорожного движения. Считаем, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит от количества погибших на улично-дорожной сети. Надеемся, коллеги нас поддержат, какое-то решение по этому поводу будет принято», — рассказал Ликсутов.

Автором инициативы о нештрафуемом пороге в +20 км/ч является депутат Вячеслав Лысаков. Принятые поправки в законодательство он несколько лет назад смог мотивировать многочисленными ошибками, которые допускали камеры фотофиксации, что, в свою очередь, приводило к необоснованным штрафам.

В конце октября правительство РФ раскритиковало законопроект о запрете штрафов за превышение средней скорости машин на определенном отрезке дороги. В кабмине уверены, что использование специальных камер, фиксирующих среднюю скорость, обоснованно, а наказание законно.