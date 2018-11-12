Эксперт назвал штраф за опасное вождение «двойной ответственностью»

Введение штрафа в 5 тыс. рублей за опасное вождение вводит «двойную ответственность» водителей, заявил вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов.

Как он отметил 12 ноября в беседе с «Пятым каналом», формулировка статьи КоАП говорит об этом. Он пояснил, что «опасное вождение», по его мнению, — совокупность действий во время управления автомобилем, за каждое из которых уже предусматриваются штрафы.

«На мой взгляд, ГИБДД зря затеяла эту идею», — указал он, отметив что данная мера распространена в Германии. Та формулировка, которую предлагают в ГИБДД, отмечает многократность нарушения, но как это фиксировать — непонятно.

В ГИБДД подготовили ответ на общественный запрос, но о его реализации на деле не подумали, поделился мнением Холодов.

Ранее в понедельник глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о том, что Госавтоинспекция разработала законопроект, предусматривающий штраф за опасное вождение.