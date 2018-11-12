ГИБДД предложила штрафовать за опасное вождение

Госавтоинспекция разработала законопроект, предусматривающий введение штрафа за опасное вождение, запрет на которое был введен в ПДД еще в 2016 году. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

«Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей», — приводит его слова ТАСС в понедельник, 12 ноября.

По информации Черникова, в Госдуму внесли и законопроекты других ведомств, которые затрагивают вопросы безопасности на дорогах. Например, инициатива Минтранса о введении штрафов до 5 тыс. рублей за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Силовик отметил, что также прорабатывается законопроект под рабочим названием «Народный инспектор». Он предусматривает административное наказание за нарушение ПДД без составления протокола, если оно зафиксировано посредством гаджетов с видеокамерой.

Как подчеркнул Черников, власти стремятся добиться нулевой смертности на российских дорогах к 2030 году.

В категорию опасного вождения входят следующие маневры: отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным право движения; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди ТС; несоблюдение бокового интервала; перестроение, когда все полосы движения заняты, резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, и другие.