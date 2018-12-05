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В России появятся новые дорожные знаки и разметка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения. Документ опубликован на сайте правительства в среду, 5 декабря.  

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Так, вводится понятие «велосипедная зона» на так называемых спокойных улицах. Максимальная скорость движения в такой зоне не должна превышать 20 км/ч. Для ее обозначения вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка. 

Преимущество на таких улицах отдадут велосипедистам — им разрешат двигаться по всей ширине проезжей части. Пешеходы смогут переходить проезжую часть в велосипедной зоне в любом незапрещенном месте. 

Постановление разрешает велосипедистам сквозное движение в жилых зонах. Запрет сохраняется только для механических транспортных средств. 

Документ также вводит приоритет для велосипедистов в некоторых ситуациях. Среди них — запрет автомобилистам парковаться на расстоянии менее 5 м от пересечения дороги с велосипедными дорожками. 

Ранее сообщалось, что российские дороги начнут патрулировать дроны. Уже к концу декабря на службу выйдут 20 новых беспилотников.

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