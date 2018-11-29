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В России официально отменили знак «Шипы»

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. Документ опубликован на сайте кабмина 29 ноября. 

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В правительстве пояснили, что данный знак потерял свою актуальность, поскольку сейчас динамические характеристики движения машины в значительной мере определяются другими факторами. Это, в частности, конструкция автомобиля, степень его загруженности, наличие систем торможения/стабилизации и др.

То есть наклейка «Шипы» на современных авто не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, например, зимой. 

Как ранее объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Известиями», знак «Шипы» — явный анахронизм. Он уверен, что с таким же «смыслом» можно потребовать, чтобы водители возили кривой стартер

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