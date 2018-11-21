LADA попала в рейтинг самых продаваемых брендов автомобилей

Российская марка LADA попала в топ-50 самых продаваемых в мире автомобильных брендов, свидетельствуют данные аналитического агентства Focus2move.

LADA заняла в рейтинге 48-ю строчку, что на три позиции выше, чем в 2018 году. По данным агентства, за девять месяцев текущего года продажи машин этой марки выросли на 21% — до 286 тыс.

Возглавила рейтинг компания Toyota. Ее результат за 2018 год — 6,5 млн проданных авто. Следом идет Volkswagen с более 5,2 млн проданных машин. Замкнул тройку лидеров Ford с почти 4,2 млн машин.

Ранее в ноябре «Ассоциация европейского бизнеса» назвала самые продаваемые автомобили в России. За десять месяцев 2018 года самой популярной моделью стала Lada Vesta — было продано 86,86 тыс. машин.