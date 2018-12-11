Mercedes-Benz А-Класса выйдет на российский рынок

Российские дилеры марки Mercedes-Benz начали прием заказов на новый седан Mercedes-Benz А-Класса. Автомобиль будет представлен версиями A 200 Comfort, A 200 Style, A 200 Progressive и A 200 Sport. Их стоимость составит от 1,8 млн рублей, 1,99 млн рублей, 2,2 млн рублей и 2,3 млн рублей соответственно, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новинка имеет следующие габариты: 4549 мм в длину, 1796 мм в ширину и 1446 мм в высоту. Колесная база седана составляет 2729 мм, а объем багажного отделения равен 420 л. Машина получила экономичные двигатели и современные системы безопасности, а также способную к обучению информационно-развлекательную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с интуитивно понятным управлением.

С показателем Сх, равным 0,22, и площадью лобовой поверхности в 2,19 кв.м седан А-Класса достигает самого низкого значения коэффициента аэродинамического сопротивления среди всех серийных автомобилей мира.

Автомобиль будет производится на заводах в Агуаскальентес (Мексика) и в Раштатте (Германия). Впервые перед широкой публикой новая модель предстала на Парижском автосалоне осенью этого года.

Ранее в декабре российские дилеры Mercedes-Benz приступили к приему заказов на новый кроссовер GLE. Стоимость модели начинается с отметки в 4 млн 650 тыс. рублей.