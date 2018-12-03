Средняя цена нового автомобиля в России выросла на 7%

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России увеличилась до 1,42 млн рублей, что на 7% больше, чем в октябре 2017 года.

Иномарку можно приобрести в среднем за 1,64 млн рублей, а машину отечественного производства — за 623 тыс. рублей, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Среди зарубежных брендов наибольший рост в цене показал бренд Geely — за 10 месяцев текущего года он составил +43,2%.

Также подорожали Peugeot и Infiniti на 29,2% и 21,3% соответственно. На 10–17% увеличились в цене Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford.

В конце ноября стало известно о подорожании ремонта по ОСАГО в среднем на 6,5%. Российский союз автостраховщиков (РСА) обновил цены в справочниках страховщиков после того, как их занижение обнаружила антимонопольная служба Татарстана два года назад.

При этом эксперты уверены, что такая мера не решит проблему, так как этот процент уже «съеден» инфляцией и колебанием курса рубля.