Mercedes-Benz объявил цены и комплектации на новый GLE

Российские дилеры Mercedes-Benz приступили к приему заказов на новый кроссовер GLE. Автомобиль доступен в трех исполнениях: GLE 300 d 4MATIC Premium по цене от 4 млн 650 тыс. рублей, GLE 300 d 4MATIC Sport — от 4 млн 950 тыс. рублей и GLE 450 4MATIC Sport Plus — от 6 млн 230 тыс. рублей, передает аналитическое агентство «Автостат». Новинка поступит в продажу в первом квартале 2019 года.

Первые две версии оснащаются двухлитровым турбодизельным двигателем, выдающим 245 л. с. Третья укомплектована трехлитровым бензиновым шестицилиндровым мотором, развивающим 367 л. с. Все версии получили девятиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Список оборудования Mercedes-Benz GLE разнообразен. В комплектации Premium предусмотрены 19-дюймовые колесные диски, мультимедийная система MBUX с навигацией и камерой заднего вида, обогрев сидений и рулевого колеса.

Версия Sport может похвастаться 20-дюймовыми колесными дисками, внешним AMG-пакетом, а также отделкой черным дубом в сочетании с хромом в салоне. В комплектацию Sport Plus входят светодиодные фары Multibeam LED, система кругового обзора, панорамная крыша, сиденья с вентиляцией и многое другое.

Напомним, новое поколение Mercedes-Benz GLE было представлено на парижском автосалоне осенью этого года. Что касается внешности, то автомобиль получил более спортивный, запоминающийся дизайн. Появился иной задний бампер и более выразительные фонари. В салоне вместо традиционной приборной панели установлены два дисплея, размер которых составляет 12,3 дюйма. На один выводятся показания приборов, а второй отвечает за управление мультимедиа.

В ноябре этого года аналитики составили рейтинг самых популярных производителей премиальных автомобилей в России. Наиболее распространенной маркой стал Mercedes-Benz.