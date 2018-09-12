Mercedes рассекретил модель GLE российской сборки

Разработчики представили новый Mercedes GLE, сборка которого будет проходить на российском заводе концерна Daimler. Мировая премьера нового авто состоится в октябре на Парижском автосалоне, однако оценить новый автомобиль можно уже сейчас.

Колесная база кроссовера выросла на 80 мм (до 2995 мм), в итоге расстояние между рядами сидений увеличено на 69 мм. На 33 мм вырос запас пространства над головами задних пассажиров.

Инженеры снабдили Mercedes GLE опционным электроприводом сидений второго ряда, а объем багажника «под шторкой» увеличен с 690 до 825 л. При этом максимальная вместимость выросла не так значительно — с 2010 до 2055 л, пишет сайт АвтоРевю.

Увеличился и проем пятой двери — он стал шире на 72 мм.

В передней части салона установили сплошной щиток с дисплеями приборов и медиасистемы — общая черта всех новых Mercedes , начиная с А-класса. Но экраны у GLE стали крупнее — 12,3 дюйма.

У медиасистемы MBUX есть управление голосом и жестами, комбинация приборов имеет четыре варианта оформления, можно заказать проекционный дисплей. Среди опций есть функция Energizing, как у S-класса, она управляет освещением салона, аудиосистемой и массажером в кресле.

Система Active Tailback Assist начинает заранее останавливать машину, если впереди скапливается пробка, а комплекс автоматического торможения остановит GLE перед разворотом или поворотом налево, если зафиксирован встречный трафик

Пока что представлена единственная модификация Mercedes GLE 450 с рядным бензиновым мотором объемом 3 л, он выдает 367 л.с.

Основная прописка производства останется американской, старт продаж намечен на начало 2019 года. Впоследствии GLE будут собирать на российском заводе концерна Daimler. Строительство предприятия началось летом, запуск намечен на 2019 год, а в производственной программе заявлены четыре модели, из которых самой массовой должен стать GLE.