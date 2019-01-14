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Cadillac представил трехрядный кроссовер XT6

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Фото: Cadillac
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Компания Cadillac представила новый полноразмерный кроссовер XT6 с трехрядным салоном. Об этом сообщает пресс-служба американского бренда. Старт продаж модели в США намечен на середину этого года, а на российском рынке автомобиль появится в четвертом квартале 2019 года.

Длина новинки составляет 5050 мм, ширина — 1964 мм, высота — 1784 мм. Колесная база — 1784 мм. Объем багажного отделения не превышает 356 л. Но со сложенным третьим рядом сидений отсек увеличивается до 1220 л, а если сложить второй и третий ряды — до 2228 л.

В будущем модель должна составить конкуренцию кроссоверам Volkswagen Teramont и Audi Q7.

В техническом плане удлиненная версия ничем не отличается от обычного варианта Cadillac XT6. Под капотом располагается 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 314 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль будет доступен с системами подогрева и вентиляции сидений, несколькими USB-разъемами, камерой заднего вида, функциями автоматического торможения и предупреждения о сходе с полосы.

27 декабря сообщалось, что компания Cadillac подготовила специальную лимитированную версию внедорожника Escalade в честь 20-летнего юбилея модели.

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