В России начались продажи Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом

Российские дилеры марки Mercedes-Benz начали прием заказов на автомобили Sprinter третьего поколения с системой полного привода. Стартовая цена фургона со стандартной колесной базой составляет 3,759 млн рублей. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба немецкой марки.

По данным автопроизводителя, подключение полного привода осуществляется при работающем двигателе с помощью переключателя, расположенного на приборной панели. Систему можно активировать, когда автомобиль стоит на месте, либо на скоростях до 10 км/ч. При движении в полноприводном режиме, момент на Sprinter распределяется между передней и задней осями в соотношении 35:65.

Кроме того, полноприводный Mercedes-Benz Sprinter можно оборудовать дополнительной пониженной передачей Low Range, которая уменьшает передаточное отношение на 42%. При этом у автомобиля снижается максимальная скорость на отдельных передачах и одновременно возрастает тяга.

Функцию Low Range можно задействовать во время экстремальных подъемов в гористой местности, а также при поездках с полной загрузкой или при движении с прицепом по просёлочной местности.

10 января сообщалось, что компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость топовой модификации модели GLE нового поколения. На российском рынке кроссовер GLE 400d 4Matic доступен для заказа по цене от 5,97 млн рублей.