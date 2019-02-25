Прямой эфир

В России начались продажи Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом

0
Фото: media.daimler.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские дилеры марки Mercedes-Benz начали прием заказов на автомобили Sprinter третьего поколения с системой полного привода. Стартовая цена фургона со стандартной колесной базой составляет 3,759 млн рублей. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба немецкой марки.

По данным автопроизводителя, подключение полного привода осуществляется при работающем двигателе с помощью переключателя, расположенного на приборной панели. Систему можно активировать, когда автомобиль стоит на месте, либо на скоростях до 10 км/ч. При движении в полноприводном режиме, момент на Sprinter распределяется между передней и задней осями в соотношении 35:65.

Кроме того, полноприводный Mercedes-Benz Sprinter можно оборудовать дополнительной пониженной передачей Low Range, которая уменьшает передаточное отношение на 42%. При этом у автомобиля снижается максимальная скорость на отдельных передачах и одновременно возрастает тяга.

Функцию Low Range можно задействовать во время экстремальных подъемов в гористой местности, а также при поездках с полной загрузкой или при движении с прицепом по просёлочной местности.

10 января сообщалось, что компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость топовой модификации модели GLE нового поколения. На российском рынке кроссовер GLE 400d 4Matic доступен для заказа по цене от 5,97 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Volkswagen выпустит самую мощную версию кроссовера T-Roc
В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017