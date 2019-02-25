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Volkswagen выпустит самую мощную версию кроссовера T-Roc

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Фото: TASS/PA Images/Robert Anic
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На Женевском автосалоне, который пройдет с 7 по 17 марта, немецкая компания Volkswagen представит «заряженную» версию компактного кроссовера T-Roc. Об этом 25 февраля говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Модификацию, которая получила приставку R, оснастили двухлитровым бензиновым двигателем с отдачей 300 л.с. Силовой агрегат работает совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DSG. Кроме того, кроссовер получил фирменную систему полного привода 4Motion. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 с., а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

От стандартного кроссовера T-Roc модификация с литерой R отличается широкой решеткой радиатора с хромированной окантовкой, большими воздухозаборниками, рельефным капотом и оригинальными 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Кроме того, кроссовер обзаведется спойлером на двери багажника, сдвоенными патрубками выхлопной системы, как у хетчбэка Golf R, а также жесткими амортизаторами в подвеске и улучшенными тормозными механизмами.

22 февраля сообщалось, что компания Volkswagen выпустила обновленную версию минивэна Multivan. Внешне автомобиль можно отличить по новой большой хромированной решетке радиатора, модернизированным фарам и задним фонарям, а также видоизмененным бамперам.

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