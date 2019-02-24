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Opel может вернуться в Россию

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Немецкий автопроизводитель Opel может вернуться на российский автомобильный рынок уже в этом году. Об этом 24 февраля сообщает издание «Авторевю».

Уточняется, что возвращение может начаться уже в конце этой весны. Управлять процессом будет французская Groupe PSA, которая два года назад выкупила немецкую компанию у концерна General Motors.

Одной из причин возвращения Opel в Россию может являться значительное падение продаж. Так, в 2018 году Groupe PSA продала менее 5 тыс. автомобилей марок Peugeot и Citroën, что значительно ниже даже показателей 2002 года.

Однако модельный ряд Opel в России будет ограниченным. К примеру, из-за ограничений, наложенных концерном General Motors, по информации издания, покупатели не смогут приобрести модели Astra, Corsa, Mokka, Zafira и Insignia. Поэтому продаваться будут, вероятно, микроавтобус Opel Zafira Life, а также кроссоверы Crossland X и Grandland X.

Производить автомобили будут в Калужской области на совместном предприятии Groupe PSA и Mitsubishi.

23 февраля стали известны десять самых популярных европейских марок автомобилей в России. Возглавил рейтинг Volkswagen Polo. На втором месте оказался кроссовер Renault, а на третьем — Skoda Rapid.

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