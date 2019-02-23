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Названы самые популярные европейские автомобили в России

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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По итогам 2018 года доля продаж автомобилей европейских марок на российском рынке составила 27% (реализовано 446,6 тыс. машин). Аналитики составили топ-10 самых продаваемых авто, пишет «Автостат».

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Возглавил рейтинг, как и в 2017 году, Volkswagen Polo. Дилеры реализовали более 59,5 тыс. экземпляров.

На втором месте оказался кроссовер Renault Duster (41,4 тыс. шт.).

На третьем — Skoda Rapid, продажи которой достигли 35,1 тыс. единиц.

В топ-5 вошли Volkswagen Tiguan (33,5 тыс. шт) и хэтчбек Renault Sandero (31,6 тыс.).

В десятку самых популярных авто попали Renault Logan и Renault Kaptur с показателями в 30,3 тыс. и 30 тыс. автомобилей, еще два представителя Skoda – Octavia и Kodiaq, а также Mercedes-Benz GLC.

22 февраля эксперты назвали самые популярные иномарки в России. Первое место занял автомобиль Kia Rio.

Всего на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 43,5 млн легковых авто, большинство из них представители отечественной марки Lada.

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