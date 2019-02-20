Названы 10 самых популярных японских автомобилей в России

По итогам 2018 года в России было реализовано более 335 тыс. автомобилей японских марок. Аналитическое агентство «Автостат» составило топ-10 самых популярных из них.

Первое место занял бизнес-седан Toyota Camry. В прошлом году россияне приобрели 33,7 тыс. таких авто. Вторым стал лидер 2017 года кроссовер Toyota RAV4 (31,2 тыс. реализованных машин).

Замкнул тройку лидеров Mitsubishi Outlander с показателем в 24,5 тыс. проданных машин. В топ-5 вошли две модели Nissan — кроссоверы Qashqai (23,2 тыс. единиц) и X-Trail (22,9 тыс. авто).

Также в РФ популярностью пользовались Mazda CX-5, Datsun on-DO, Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Almera и Nissan Terrano.

Ранее 20 февраля были названы самые популярные китайские автомобили в России. По итогам 2018 года лидером стал Lifan X60.