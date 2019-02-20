«АвтоВАЗ» запустил производство биотопливной Lada Largus

Российский концерн «АвтоВАЗ» начал производство универсала LADA Largus CNG, который может работать как на бензине, так и на метане, сообщает пресс-служба компании в среду, 20 февраля.

Как отмечает производитель, использование газа позволит в три раза сократить затраты на топливо, повысит ресурс мотора и экологичность машины.

Газовое оборудование будет расположено за перегородкой, отделяющей кабину от кузова. Природный газ будет закачиваться в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом в машине сохранен 50-литровый бензобак. Сперва автомобиль запускается на бензине, а после прогрева двигателя автоматически переходит на использование газа. Переключение с одного вида топлива на другой можно осуществить принудительно при помощи специальной кнопки.

Все автомобили семейства Lada Largus CNG будут оснащены 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. Стоимость новинки составит от 728,3 тыс. рублей.

Ранее в феврале сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta. Новый седан создан специально для автошкол.