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«АвтоВАЗ» запустил производство биотопливной Lada Largus

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Российский концерн «АвтоВАЗ» начал производство универсала LADA Largus CNG, который может работать как на бензине, так и на метане, сообщает пресс-служба компании в среду, 20 февраля.  

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Как отмечает производитель, использование газа позволит в три раза сократить затраты на топливо, повысит ресурс мотора и экологичность машины. 

Газовое оборудование будет расположено за перегородкой, отделяющей кабину от кузова. Природный газ будет закачиваться в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом в машине сохранен 50-литровый бензобак. Сперва автомобиль запускается на бензине, а после прогрева двигателя автоматически переходит на использование газа. Переключение с одного вида топлива на другой можно осуществить принудительно при помощи специальной кнопки.

Все автомобили семейства Lada Largus CNG будут оснащены 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. Стоимость новинки составит от 728,3 тыс. рублей.

Ранее в феврале сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta. Новый седан создан специально для автошкол

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