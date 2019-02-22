Эксперты назвали самые популярные иномарки в России

Корейский автомобиль Kia Rio признан самой распространенной в России иномаркой по состоянию на начало 2019 года. Об этом в пятницу, 22 февраля, заявили в «Автостате».

По информации аналитического агентства, сейчас в стране насчитывается 752 тыс. таких машин.

На второй строчке рейтинга — также корейский Hyandai Solaris (739 тыс.). На третьем месте расположился американский Ford Focus (737 тыс.)

Кроме того, в топ-10 вошли Toyota Corolla (Япония), Renault Logan (Франция), Chevrolet Niva (совместное производство США и России), Volkswagen Polo (Германия), Toyota Camry (Япония), Daewoo Nexia (Южная Корея) и Skoda Octavia (Чехия).

Как отметили в «Автостате», автомобиль KIA Rio два года подряд являлся лидером продаж среди иномарок в России. За это время было реализовано в шесть раз больше машин данной модели, чем прежнего лидера ​— Ford Focus.

По данным агентства, на 1 января 2019 года в России было зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей. При этом наиболее распространены в автопарке страны машины отечественной марки Lada, на долю которой приходится 32% от общего количества легковушек, что составляет почти 14 млн единиц.